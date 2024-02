Séoul établit des relations diplomatiques avec La Havane

Photo : KBS

La Corée du Sud et Cuba ont surpris le monde en annonçant établir leurs relations diplomatiques. Les deux pays en ont fait part, hier, au siège des Nations unies à New York. Leurs représentations ont alors échangé des lettres officielles dans ce sens.Cuba est le 193e Etat avec lequel la Corée du Sud a normalisé ses liens. Il ne reste plus qu’un seul pays membre de l’Onu avec lequel elle n’a pas de relations diplomatiques. Il s’agit de la Syrie.Séoul entend dorénavant se concerter avec La Havane sur les mesures à prendre afin de concrétiser leurs décisions. Il s’agira notamment d’ouvrir leurs ambassades permanentes respectives.Si l’Etat insulaire d’Amérique centrale avait reconnu, en 1949, la Corée du Sud, il avait rompu ses échanges officiels avec elle, depuis sa révolution socialiste, dix ans plus tard.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères considère l’établissement de ces relations comme un tournant important dans le renforcement de sa diplomatie avec l’Amérique latine. Il s’attend aussi à pouvoir fournir des aides consulaires à ses ressortissants souhaitant visiter l’île.Sachez qu’avant la pandémie de coronavirus, pas moins de 14 000 sud-Coréens se rendaient à Cuba chaque année. Actuellement, quelque 1 100 descendants de Coréens déplacés pendant la colonisation japonaise y résident. A noter aussi que ce pays de la salsa compte des clubs d’environ 10 000 adeptes de la hallyu, la vague culturelle sud-coréenne.C’est en 2016 que Séoul a proposé à La Havane l’établissement de relations diplomatiques. Depuis, les deux nations ont mené leurs négociations dans la plus grande discrétion pour ne pas irriter la Corée du Nord, alliée traditionnelle de Cuba.