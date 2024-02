La presse étrangère s’intéresse à l’établissement des relations Séoul-La Havane

Les médias étrangers se sont fait l'écho des nouvelles concernant l’établissement des relations diplomatiques sud-coréano-cubaines.Reuters a souligné que les deux pays étaient parvenus à un tel accord, alors que La Havane maintient des liens très proches avec Pyongyang. L’agence de presse britannique a alors évoqué le fait que par le passé, Kim Jong-un avait appelé Fidel Castro « le camarade d’armes » de son pays. Le père de la révolution cubaine est décédé en 2016.L’Agence France Presse, elle, a relayé les données publiées en 2021 par un think tank du pays d’Amérique latine. Ce document indique que ces dernières années, celui-ci et la Corée du Sud ont instauré « un important lien d’affaires » dans les filières des automobiles, des électroménagers et des téléphones mobiles.L’agence de presse Xinhua (Chine nouvelle) a rappelé que l’île avait reconnu la Corée du Sud, en 1949, avant de rompre ses échanges avec celle-ci depuis sa révolution socialiste en 1959.Enfin, l’agence espagnole EFE s’intéresse elle aussi à la nouvelle. Elle a cité un rapport du ministère sud-coréen des Finances pour préciser que le pays du Matin clair considère Cuba comme un marché potentiel de l’Amérique pour son tourisme et ses soins médicaux.