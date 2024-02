La Corée du Sud rejoint la MDCP du G7 en soutien à l’Ukraine

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a rejoint la Plateforme multi-opérateurs de coordination des donateurs (MDCP) pour la reconstruction de l’Ukraine. Cette adhésion a été actée lors de son huitième comité directeur qui s'est tenu hier par vidéoconférence. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le Bureau présidentiel.Quelques explications : la MDCP est un organisme consultatif de soutien à la reconstruction de l'Ukraine. Il a été lancé en janvier 2023 pour coordonner l’aide financière et les plans de reconstruction et de redressement à moyen et long terme du pays envahi par les forces russes. Il comprend les pays membres du G7, qui le dirigent. Mais sont aussi membres la Commission européenne, l'Ukraine, la Banque mondiale et l'Europe. La Banque pour la reconstruction et le développement et le Fonds monétaire international y participent également.En juillet dernier déjà, Séoul avait annoncé mettre en place un plan de solidarité pour la paix en Ukraine. Son objectif : offrir un soutien financier, sécuritaire et humanitaire. Cette année, cela se concrétise : la Corée du Sud versera 300 millions de dollars à l’Etat ukrainien et poursuivra ses efforts sur le long terme, jusqu’à atteindre 2 milliards de dollars.