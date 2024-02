Bonnie Jenkins : Washington et ses partenaires font front commun face à la coopération Pyongyang-Moscou

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, la sous-secrétaire d’Etat au contrôle des armements et à la sécurité internationale a qualifié la coopération militaire Pyongyang-Moscou de préoccupante. Bonnie Jenkins en a fait état lors d’une audition, organisée hier, par la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.En effet, elle a fait cette remarque, lorsqu’un député républicain lui a affirmé que la coopération bilatérale en matière de missiles balistiques représentait aussi une menace directe pour la Corée du Sud et le Japon.La haute diplomate a ensuite déclaré que Washington et ses partenaires faisaient des efforts multiples face au rapprochement nord-coréano-russe. Et d’ajouter que dans ce cadre, ils ont commencé, le mois dernier, à imposer des sanctions aux deux alliés.A la question de savoir si les technologies russes ont contribué aux récents tirs d’essais de missiles nord-coréens, Jenkins a répondu ne pas en être au courant.