Yongsan se félicite de l’établissement de ses relations diplomatiques avec La Havane

Photo : YONHAP News

L’établissement des relations avec Cuba est un exploit diplomatique de Séoul digne de ce nom. Et ce, d’autant plus envers les pays socialistes à avoir entretenu une amitié avec Pyongyang. C’est en ces termes qu’un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan s’en est réjoui.Lors d’un échange avec la presse, aujourd’hui, il a expliqué la tergiversation du pays d’Amérique latine par ses relations de longue date avec la Corée du Nord. Il a donc donné raison aux journalistes qui ont décrit les liens nord-coréano-cubains comme ceux de frères.Selon l’officiel de la présidence, il paraît donc inévitable que le régime de Kim Jong-un soit touché de plein fouet aussi bien politiquement que psychologiquement.Toujours selon lui, la décision cubaine de finir par nouer des relations avec le pays du Matin clair aurait eu comme toile de fond l’importance de la place que celui-ci prend au sein de la communauté internationale et la passion des jeunes Cubains pour la Corée du Sud et pour sa culture.Le collaborateur présidentiel en a profité pour préciser que les efforts des ministères concernés de l’administration de Yoon Suk-yeol ont enfin porté leurs fruits.