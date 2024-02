Photo : KBS News

Quel sera le conflit le plus fréquent au sein d’une entreprise dans l’avenir ? C’est la question que la Commission nationale des relations du travail a posée du 15 au 26 janvier auprès de 3 015 personnes en ligne.Arrive en tête des réponses, le conflit avec la génération MZ, avec 43,3 % des voix. Vient ensuite le renvoi et la sanction, avec 30,6 %. Et enfin le harcèlement et la discrimination sexuelle, avec 8,8 %.Pour information, MZ est un terme coréen désignant les milléniaux et la génération Z, ces individus nés entre 1980 et 1994 et ceux nés entre 1995 et 2004.Ce sondage a été mené pour les 70 ans de la commission.