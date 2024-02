Météo : un doux week-end en prévision

Photo : YONHAP News

Ce vendredi et demain, le soleil brillera sur l’ensemble du territoire. En revanche, dimanche, la grisaille fera son retour et des précipitations seront à prévoir dans l’après-midi. Les températures, quant à elles, ne cesseront d’augmenter tout au long du week-end.Aujourd’hui, le mercure au réveil est compris entre -5°C à Chuncheon et 4°C sur l’île méridionale de Jeju. Il fait -2°C à Séoul et dans les régions intérieures, cela varie entre -4 et -2°C. A Busan et Ulsan, cependant, le thermomètre enregistre 2°C. Cet après-midi, les températures seront comprises entre 7 et 12°C, avec une grande partie du territoire autour des 8 ou 9°C.Samedi, le mercure matinal sera sensiblement similaire à celui d’aujourd’hui, mais l’après-midi sera plus doux. Il fera entre 9 et 15°C, dont 10°C à Séoul et entre 12 et 14°C dans la majorité des régions du pays.Dimanche, les températures seront comparables à celles de la veille.