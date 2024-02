Kim Yo-jong évoque la possibilité d’une visite du Premier ministre japonais à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong a déclaré jeudi que, si le Japon abandonnait ses pratiques injustes concernant le droit légitime de la Corée du Nord à l'autodéfense et s'il ne faisait pas de la question des enlèvements de Japonais par Pyongyang déjà résolue un obstacle aux relations bilatérales, il n’y avait aucune raison pour que les deux pays ne se rapprochent pas. Elle a même ajouté que le Premier ministre japonais pourrait visiter Pyongyang à l'avenir. C’est ce qu’a rapporté la KCNA.Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, la puissante sœur du dirigeant Kim Jong-un a mentionné les propos de Fumio Kishida lors d’une réunion de la commission du budget de la Chambre des représentants. D’après elle, le numéro un nippon a souligné qu’il ressentait un grand besoin de changer radicalement la situation actuelle entre les deux nations. Il a également mis en avant l'importance d'établir activement des relations avec le leader nord-coréen. Avant d’ajouter qu’il continuait de faire des efforts à travers diverses voies.La sœur cadette de Kim Ⅲ a jugé les propos de Kishida positifs, à condition que ces derniers soient motivés par une volonté sincère de sortir des contraintes passées et de faire avancer les relations bilatérales. Elle a également profité de cette occasion pour critiquer Tokyo pour avoir continué de soulever des problèmes nucléaires et de missiles qui n'ont aucun lien avec les questions résolues des enlèvements ou de l'amélioration des relations entre les deux pays. Tout en prétentant que cela avait contribué à la détérioration de leurs relations pendant des décennies.Kim Yo-jong a avancé que des décisions politiques fondées sur la reconnaissance mutuelle et des actions respectueuses avec confiance pourraient ouvrir ensemble un nouvel avenir. Cependant, elle a précisé qu’il s’agissait de ses opinions personnelles. Selon elle, jusqu'à présent, l'exécutif n'a aucun plan concret pour améliorer les relations avec l’archipel et n'a aucun intérêt pour des contacts.