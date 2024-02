Taux d’emploi : nouveau record pour le mois de janvier

Photo : YONHAP News

L’Institut national des statistiques (Kostat) a publié ce matin les tendances de l'emploi en janvier 2024. Selon ce rapport, le nombre d’employés le mois dernier s’est élevé à 27,743 millions de personnes. Il s’agit d’une augmentation de 380 000 en glissement annuel.Cette croissance est la plus importante en dix mois, depuis mars 2023, où elle avait atteint 469 000 individus. Par tranche d'âge, la plus forte hausse a été observée chez les 60 ans et plus, avec une progression de 350 000. Puis suivent les trentenaires et les quinquagénaires ayant également enregistré une augmentation par rapport à l’année dernière. Par contre, ces chiffres pour les 15 à 29 ans et les quadragénaires ont diminué.Par secteur, ceux de la santé et des services sociaux ont affiché une hausse de 104 000 personnes. Viennent ensuite les secteurs professionnel, scientifique et technique avec 73 000 ainsi que celui de la construction. Le secteur manufacturier, lui, a enregistré une progression de 20 000.Le taux d'emploi des personnes de 15 ans et plus s’est élevé à 61 %. Il s’agit d’une hausse de 0,7 point par rapport à l'année dernière. Il a ainsi atteint un niveau record pour le mois de janvier. Le taux d'emploi de la population en âge de travailler de 15 à 64 ans était de 68,7 %, soit une hausse de 0,9 point. Il s'agit également d'un niveau record pour le mois de janvier. Le taux de chômage, quant à lui, a atteint 3,7 %, soit une baisse de 0,1 point par rapport à il y a un an.