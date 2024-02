Washington soutient de facto le potentiel dialogue Pyongyang-Tokyo

Photo : YONHAP News

Washington soutient, de facto, le potentiel dialogue entre Pyongyang et Tokyo, et juge important de maintenir des liens diplomatiques avec le pays communiste. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du département d'Etat américain, jeudi, en réponse à des questions des médias sud-coréens.Cette réaction est analysée comme un soutien prudent, plutôt qu’un soutien actif. Le gouvernement américain semble avoir considéré que la tentative de rapprochement de la Corée du Nord avec le Japon viserait à affaiblir la solidité de la coopération Séoul-Washington-Tokyo vis-à-vis de Pyongyang. Cependant, les analyses montrent également que la communication entre le royaume ermite et l’archipel pourrait contribuer à réduire les tensions dans la péninsule coréenne et à créer un environnement propice au dialogue.Un haut responsable de la Maison Blanche a également réaffirmé le soutien à l'engagement des Etats-Unis et de leurs alliés dans les affaires nord-coréennes. La directrice pour l'Asie et l'Océanie du Conseil de sécurité nationale (NSC) l’a fait savoir lors d'un séminaire organisé par la Fondation pour la paix américaine à l’occasion du deuxième anniversaire de la stratégie indopacifique. Elle a ajouté que Washington continuerait de maintenir une coordination et une coopération étroites avec ses alliés.Pour rappel, Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a annoncé jeudi que, si le Japon prenait une décision politique pour améliorer les relations bilatérales, les deux pays pourraient ouvrir un nouvel avenir ensemble.