Action collectif des médecins résidents : le gouvernement envisage des mesures sévères

Photo : KBS News

L'Association coréenne des internes et résidents (KIRA) a annoncé, ce matin, que tous les internes et les résidents des cinq principaux hôpitaux du pays soumettraient leur démission d'ici le 19 février. Cette décision a été prise après discussion avec leurs représentants. Ainsi, à partir de 6h le 20 février, tous cesseront de travailler. Ces établissement sont : l'hôpital de l'université nationale de Séoul, l'hôpital Severance, le Samsung Medical Center de Séoul, l'Asan Medical Center de Séoul et enfin l'hôpital Sainte-Marie de Séoul.Pour amener le gouvernement à revenir sur sa décision d’augmenter les admissions dans les facultés de médecine, les élèves de 40 d'entre elles ont, quant à eux, décidé de suspendre leur scolarité.Le gouvernement a déjà décidé de recourir à tous les moyens nécessaires pour faire face à ces mouvements. Il a ordonné aux hôpitaux universitaires (CHU) de ne pas accepter de démissions collectives. Et un ordre interdisant l'exécution et l'incitation à des actions de groupe a été donné aux associations de médecine. En particulier, il est possible que l’exécutif prenne même une mesure extrêmement sévère consistant à révoquer les licences médicales des médecins participant à de telles actions collectives.Selon la loi médicale, si les médecins refusent en groupe de fournir des soins médicaux, il est possible de leur ordonner de reprendre leurs activités. Le non-respect de cet ordre peut non seulement entraîner une suspension de licence d’un an, mais aussi une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. Aussi, la loi récemment amendée permet l'annulation de la licence médicale en cas de condamnation. Ce n’est pas tout. En cas de violation de l'ordre de reprise des activités, non seulement les médecins, mais également leurs établissements médicaux peuvent être sanctionnés.Le ministère de la Santé et des Affaires sociales prévoit de faire parvenir des ordres de reprise des activités à tous les internes et les résidents. Le vice-ministre Park Min-soo a souligné que tous les médecins avaient reçu leur licence avec la responsabilité de protéger la vie et la santé des patients. Il a ensuite affirmé que l'incitation, l'encouragement et la promotion de l'action collective étaient toutes des actions illégales.En effet, en 2000, lors de la grève collective des médecins opposés au projet de séparation de médecine et de la pharmacie, le président de l’association des médecins de Corée (KMA) avait été reconnu coupable de violation de la loi sur le commerce équitable et de la loi médicale. Ainsi sa licence avait été révoquée.