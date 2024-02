Gouvernement : création d’une bourse de recherche pour les étudiants en sciences et ingénierie

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a déclaré lancer une bourse de recherche pour les étudiants en master et doctorat en sciences et ingénierie. C’est un projet d’actualité depuis maintenant vingt ans dans le milieu. Le président de la République a tenu ce propos lors d’un colloque qui s’est tenu ce matin sur le thème « Daejeon, la capitale scientifique qui permet à la Corée du Sud d’innover ». Il a expliqué qu’un soutien colossal sera fourni afin de permettre aux jeunes de s’appliquer dans leurs études sans se soucier des frais de scolarité ou du coût de la vie.Les étudiants en sciences et ingénierie qui participent aux projets de recherche et de développement de l’Etat à plein temps se verront donc verser, chaque mois, au minimum 800 000 wons, soit 560 euros en master. Ce montant sera de 1,1 million de wons ou 770 euros en doctorat.A propos des boursiers présidentiels, ils seront élargis jusqu’aux étudiants en deuxième et troisième cycle, et le montant annuel leur étant alloué sera fixé à 25 millions de wons pour une personne, l’équivalent de 17 000 euros.Le chef de l’Etat a affirmé que le gouvernement réformait son système R&D afin de mieux se concentrer sur les défis innovants et sur l’invention de technologies fondamentales.A propos du fait d’annuler la désignation de certains instituts de recherches comme organismes publics, Yoon a indiqué en faire des institutions dynamiques où se rassembleront les chercheurs les plus compétents du monde.