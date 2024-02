Séoul : les contacts Pyongyang-Tokyo devraient être favorables à la dénucléarisation

Photo : KBS News

Les contacts entre Pyongyang et Tokyo devraient jouer un rôle positif dans le processus de dénucléarisation de la péninsule. Cela permettra aussi de favoriser la paix et la stabilité de la région. C’est ce qu’a annoncé un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, suite à un communiqué de Kim Yo-jong. Il a fait savoir que Séoul restait en communication étroite avec Tokyo sur toutes les questions relatives à la Corée du Nord, et que Washington était également dans la boucle. Tous trois coopèrent en effet afin d’encourager le pays communiste à avancer vers la dénucléarisation.Le ministère de la Réunification s’est lui aussi exprimé. Sa porte-parole adjointe, Kim In-ae, a déclaré, lors d'un briefing régulier, que l’exécutif surveillait attentivement les relations nord-coréano-japonaises. Elle a ensuite réitéré que la communication trilatérale Séoul-Washington-Tokyo portait également sur les questions liées au royaume ermite.Pour rappel, jeudi soir, la soeur puissante de Kim Ⅲ a suggéré dans un discours que Kishida pourrait se rendre au nord du 38e parallèle. Et ce, si le Japon ne soulève pas les problèmes de développement d'armes nucléaires et de missiles ainsi que la question des enlèvements de Japonais par Pyongyang. Du côté de l’archipel, son porte-parole a indiqué, le même jour, lors d'une conférence de presse régulière, que Tokyo ne pouvait pas du tout accepter les remarques de la jeune femme sur la résolution du problème des enlèvements.Plus tôt, le 9 février, le Premier ministre nippon avait en effet exprimé son intention d’organiser un sommet avec le numéro un nord-coréen pour résoudre le problème des kidnappings. Il avait déclaré mener diverses activités concrètes à cette fin, sans fournir de précision. Cela a donc suscité des conjectures selon lesquelles des discussions entre les deux pays étaient en cours.