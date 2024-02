Photo : YONHAP News

Ce lundi, le pays du Matin clair s’est réveillé sous la grisaille et la pluie. En effet, ce matin, aucune éclaircie n’est prévue. Dans la seconde partie de la journée, malgré quelques précipitations, des rayons de soleil arriveront malgré tout à percer les nuages.Côté températures, au réveil il fait entre 11 et 16°C. De manière générale, il fait entre 11 et 12°C dans toute la moitié nord. Dans la moitié sud, cependant, le mercure grimpe un peu plus : il fait 14°C à Busan et dans le Jeolla et jusqu’à 16°C sur l’île méridionale de Jeju.Cet après-midi, les températures seront douces pour la saison : il fera 12°C à Séoul et Suwon, 14°C à Daejeon, 18°C à Gangneung et Busan et jusqu’à 20°C à Ulsan et Jeju.