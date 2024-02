Action collective des médecins résidents : le Premier ministre annonce de nouvelles mesures

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a annoncé des mesures d’aménagement provisoire de l’organisation hospitalière. Notamment, il a annoncé la mobilisation des hôpitaux publics et l'autorisation des consultations à distance.Cela fait suite à l’annonce par l’Association coréenne des internes et résidents (KIRA) de la démission massive des médecins étudiants. Cette dernière étant elle-même une réaction d’opposition à l’augmentation du numerus clausus des facultés de médecine annoncé par le gouvernement le 6 février.Lors de la réunion ministérielle pour répondre à ce mouvement protestataire, tenue aujourd'hui au complexe gouvernemental à Séoul, Han Duck-soo a ainsi souligné qu'il faudrait absolument minimiser l'impact sur les services médicaux à offrir aux concitoyens.Selon le Premier ministre, 409 établissements du pays dispenseront en permanence 24h sur 24 des services médicaux d'urgence et les grands hôpitaux continueront de se focaliser sur les interventions chirurgicales d'urgence ou liées aux pathologies graves. Il a également évoqué la possible mobilisation des médecins militaires ou ceux des centres de la santé publique.Han s'est d'ailleurs dit navré du fait que des médecins résidents démissionnent en masse. Il a également déploré la mobilisation des étudiants en médecine qui ont soumis de demandes d'interruption d'études. Il s'agit, pour lui, d'une décision déplorable à l'encontre des attentes du peuple.Pour finir, le chef du gouvernement a demandé aux médecins de renoncer à l'activité collective et de rejoindre au programme gouvernemental de la réforme des établissements médicaux.