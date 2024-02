Yoon rencontre le PDG de Netflix et Lee Jung-jae, star de « Squid Game »

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a tenu samedi une réunion avec le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, et l'acteur Lee Jung-jae de la série à succès Netflix « Squid Game ». Sa porte-parole, Kim Soo-kyung, a également annoncé qu'il les avait invités pour le déjeuner, dimanche, à la résidence présidentielle.Lors de la réunion, le chef de l’Etat aurait exprimé sa gratitude au patron de la plateforme de streaming pour ses investissements dans les k-contenus. Il lui aurait aussi demandé d’accroitre un peu plus ses efforts pour promouvoir les productions culturelles sud-coréennes à l’international.Lors de la visite d'État de Yoon aux États-Unis en avril 2023, Sarandos avait annoncé que Netflix investirait 3 300 milliards de wons, soit près de 2,23 milliards d’euros, dans les contenus sud-coréen au cours des quatre prochaines années.Le bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que le dirigeant sud-coréen et le PDG de Netflix avaient également discuté du développement d'une alliance culturelle entre les deux pays à travers une collaboration entre les producteurs de contenu coréen et les plateformes mondiales basées aux États-Unis.