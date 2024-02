Le Minjoo félicite le gouvernement pour l'établissement de ses relations diplomatiques avec Cuba

Photo : KBS News

La Corée du Sud a établi la semaine dernière des relations diplomatiques avec Cuba. C'est un bel exploit de l'administration Yoon Suk-yeol, qui a su concrétiser les efforts déployés par ses prédécesseures. C'est ainsi qu’Hong Ihk-pyo, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, le premier parti de l'opposition, a félicité le président. C’était lors de la réunion du Conseil suprême de la formation, tenue ce matin à l'Assemblée nationale.Le député du Minjoo a également demandé au gouvernement de soutenir l'éventuel dialogue entre la Corée du Nord et le Japon, pour la paix et la sécurité dans la péninsule. Le plus important est, selon lui, de faire revenir le pays communiste à la table des négociations. Pour ce faire, il a annoncé que Séoul devrait coopérer davantage avec Tokyo. Hong a ainsi demandé au président Yoon de ne pas se montrer réticent à l'éventuelle amélioration des relations nord-coréano-japonaises, souhaitant isoler de l'extérieur l'Etat ermite. Il s'est d'ailleurs engagé à coopérer avec le gouvernement, si ce dernier prend les liens Pyongyang-Tokyo pour un levier afin de redynamiser les relations intercoréennes.L'élu du parti de centre-gauche n'a pas oublié d'évoquer la dénatalité du pays du Matin clair. Aussi a-t-il proposé à l'exécutif et au parti présidentiel une étroite collaboration pour élaborer ensemble des mesures efficaces.