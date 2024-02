DAPA : le nouveau patron veut renforcer les capacités militaires face à la menace nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le nouveau patron de l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA) a souligné l’importance d’avoir un système d’armes rapide et efficace. Ses propos sont intervenus sur fond de tensions géopolitiques, telles que la menace nord-coréenne, la lutte de grandes puissances pour le contrôle de la péninsule coréenne, la guerre en Ukraine et celle entre Israël et le Hamas.Lors de la cérémonie de prise de fonction, tenue ce matin à Gwacheon, Seok Jong-gun a déclaré qu’il était temps d'innover le système à trois axes, composé de « kill chain », de défense antimissile (KAMD) et de sanctions et représailles massives (KMPR). Avant d’ajouter qu’il faudrait aussi renforcer la force spatiale militaire pour se préparer à une guerre dans l'espace.Selon lui, les exportations d’armes se portent bien, mais les géants de la défense exercent davantage de contrôle sur le pays du Matin clair. Seok a fait part, de son côté, de son ambition de faire figurer ce dernier parmi les quatre puissances militaires mondiales. Enfin, il a insisté sur la nécessité d'élargir les mesures de soutien financier pour les exportateurs d’armement.