Groupe Samsung : lancement d’un syndicat de 4 filiales

Photo : YONHAP News

Un syndicat, qui regroupe quatre filiales du groupe Samsung, a été lancé aujourd’hui officiellement à Séoul. Cette organisation syndicale concerne la division DX (Device eXperience) de Samsung Electronics, Samsung Fire & Marine Insurance, Samsung Display et Samsung Biologics.La nouvelle organisation unifiée a déclaré qu’elle chercherait à sortir des relations patronales-syndicales violentes et absurdes. D’après elle, celles-ci ont été contrôlées de manière uniforme par le groupe ou un groupe de travail pendant trop longtemps. Et, ce indépendamment de la situation du marché, de la structure des effectifs et des bénéfices de chaque filiale. Elle a souligné qu’elle améliorerait les droits des employés et la culture patronale-syndicale sans tenir compte des idéologies politiques, ni organisation supérieure.Le syndicat compte environ 13 000 membres. Le plus grand groupe au sein du premier conglomérat sud-coréen est celui pour les employés de Samsung Electronics avec près de 17 000 adhérents.