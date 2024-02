« Revenu de sécurité » : la ville de Séoul va réviser son système de protection sociale

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul va réviser son système de protection sociale avant la fin de l’année. Objectif : appliquer le « revenu de sécurité » à l’échelle nationale.Ici, en Corée du Sud, cette allocation renvoie à un système de garantie d’un pourcentage du revenu des foyers qui gagnent moins que la médiane du revenu national des ménages. Plus le revenu est faible, plus on peut en bénéficier. En fait, la municipalité avait mis en place ce dispositif en 2023. Elle était arrivée à la conclusion que cette prestation contribue à augmenter la consommation de biens de première nécessité et à améliorer la santé mentale et l’état nutritionnel des citoyens.La ville de Séoul a créé, de son côté, un groupe de travail pour examiner plus profondément la corrélation entre le revenu de sécurité et le système de protection sociale actuelle. Elle prévoit de présenter un plan de révision et de jeter une base politique pour élargir le système dans tout le pays.L’équipe de travail a tenu aujourd’hui sa première réunion. Elle en organisera une dizaine de plus à partir du mois prochain, et, ce pendant six semaines. Elle discutera des problèmes à régler dans le système actuel et en tirera des défis à relever sur le plan législatif.