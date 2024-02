Hausse des admissions en médecine : coup d’envoi de l’action collective des résidents

Photo : KBS News

Comme ils s’y étaient engagés, les médecins résidents des principaux CHU du pays ont débuté, aujourd’hui, leur action collective. L’objectif : obtenir le retrait du projet du gouvernement d’augmenter le numerus clausus des facultés de médecine.Au centre hospitalier de l’université nationale de Séoul, les internes et les résidents ayant déjà donné leur démission ont raccroché leur blouse à partir de 6h. D’importantes perturbations sont donc à prévoir. Les opérations et les consultations devront être déprogrammées. Même constat pour les quatre autres du « Big Five », Yonsei, Samsung, Asan et Sainte-Marie.D’après les premières estimations du ministère de la Santé, rien que dans la capitale, pas moins de 1 000 résidents ont annoncé leur démission jusqu’à présent. Ils seraient plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, dans chaque grande ville et province du pays.Les étudiants des 40 facultés de médecine du pays s’organisent eux aussi. En effet, ils ont annoncé leur intention d’arrêter leurs études, par solidarité avec leurs aînés.Dans ce contexte, la KIRA, l’association des médecins internes et résidents, doit convoquer, cet après-midi, une assemblée générale d’urgence de ses représentants. Les prochaines mesures à prendre seront au cœur de leurs discussions.