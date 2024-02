MWC 2024 : 165 entreprises sud-coréennes vont participer

Photo : YONHAP News

Le Mobile World Congress (MWC) 2024, le plus grand événement mondial de l’industrie de la technologie mobile, se tiendra du 26 au 29 février prochain à Barcelone. Cette année, 165 entreprises sud-coréennes y sont attendues. 101 d’entre elles sont de grande et de moyenne taille, dont Samsung Electronics, KT, SK Telecom ou encore LG U+. On compte aussi 64 startups.C’est le pays hôte, l’Espagne donc, qui est le plus représenté. Avec 696 sociétés. Elle est suivie des Etats-Unis (432), du Royaume-Uni (408) et de la Chine (288). La Corée du Sud arrive à la 4e position.En 2019, juste avant l’apparition du coronavirus, 222 firmes du pays du Matin clair y avaient présenté leurs dernières innovations technologiques. En raison de la pandémie, le salon avait été annulé l’année suivante. Mais depuis la fin de la crise sanitaire, les entreprises sud-coréennes s’envolent de plus en plus pour l’Espagne. Elles étaient 108 en 2022 et 130 l’année dernière.