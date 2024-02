Météo : entre grisaille et éclaircies

Photo : YONHAP News

L’alternance de grisaille, de pluie et de soleil se poursuit ce mardi au pays du Matin clair. Ce matin, les nuages se concentrent principalement dans le nord-ouest du territoire et dans le Jeolla du Sud. Dans les autres régions tout au long de la journée, les rayons du soleil se battront avec les précipitations. De la neige est même à prévoir dans le nord-est, vers Gangneung et Chuncheon.Côté températures, ce matin au réveil il fait 0°C à Suwon, 2°C à Séoul et à Cheongju. La partie sud du territoire enregistre un mercure plutôt doux. En effet, il fait 7°C à Daegu, 9°C à Ulsan et Yeosu, 10°C à Busan et 12°C sur l’île méridionale de Jeju.En deuxième moitié de journée, le thermomètre ne variera que très peu : il fera entre 8 et 10°C dans quasiment tout le pays. Gangneung et Andong enregistreront cependant des températures un peu plus fraiches, 4°C. Jeju aura la maximale avec 16°C.