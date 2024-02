Cho Tae-yul au Brésil pour participer à la réunion des chefs de la diplomatie du G20

Photo : YONHAP News

Cho Tae-yul s’est envolé aujourd’hui pour Rio de Janeiro où se tiendra, mercredi et jeudi, la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Il s’agit du premier grand rendez-vous multilatéral auquel il participe depuis sa prise de fonctions, le 10 janvier.A cette occasion, le sud-Coréen s’exprimera sur le rôle du groupe des vingt dans les questions géopolitiques et sur la réforme de la gouvernance mondiale. Il s’entretiendra aussi en tête-à-tête avec plusieurs de ses homologues. Parmi eux, l’Américain Antony Blinken et la Japonaise Yoko Kamikawa. Les chefs de la diplomatie des trois partenaires pourraient aussi se retrouver ensemble. Si tel est le cas, l’attention se portera sur les discussions autour de l’éventuel dialogue entre Tokyo et Pyongyang.On a également appris que le ministre russe, Sergueï Lavrov, serait lui aussi présent à l’assise du G20. Cho pourra donc le croiser dans la salle de conférence. Depuis l’invasion russe en Ukraine, Séoul et Moscou n’ont jamais eu d’entretien officiel de leurs plus hauts diplomates.Cela dit, Park Jin, le prédécesseur de Cho, avait rencontré Lavrov à plusieurs reprises à l’occasion de réunions internationales. Les deux hommes avaient alors parlé des relations entre leurs pays, de la Corée du Nord ou encore de la sécurité des sud-Coréens en Russie.