Commerce numérique : Séoul et Bruxelles poursuivent des négociations en vue d’un accord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l’Union européenne ont convenu, en novembre 2022, de conclure un accord sur le commerce numérique. Conformément à cela, les deux parties ont décidé de lancer leurs discussions sur les moyens de coopération en matière de filières comme le transfert de données, la protection des informations personnelles ou encore la cybersécurité.Leurs premiers pourparlers ont eu lieu en décembre dernier à Bruxelles. Les deuxièmes se sont ouverts aujourd’hui, cette fois à Séoul pour une durée de trois jours.Le pays du Matin clair et l’UE mènent leurs négociations afin de créer un environnement fiable, ouvert et impartial, du commerce digital pour les entreprises et les consommateurs qui y participent.Le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce s’attend à ce que son futur partenariat avec l’Union permette à ses entreprises de renforcer leur compétitivité.