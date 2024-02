Décès d'Alexeï Navalny : Séoul présente ses condoléances à ses proches

Photo : KBS News

Le gouvernement de Séoul a présenté ses condoléances à la famille et aux proches d’Alexeï Navalny. Ce principal opposant russe au régime de Vladimir Poutine est décédé vendredi dernier dans une prison de l'Arctique. Il y purgeait une peine de 19 ans.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé hier « pleurer celui qui s’est battu pour la démocratie russe ». Avant d’ajouter qu’« une enquête complète et transparente sur les circonstances de sa mort soudaine doit être menée ».La cause de la disparition de l’opposant numéro un au Kremlin n’est toujours pas connue. Son corps reste également introuvable.Les rassemblements en sa mémoire se multiplient en Russie. Selon l’ONG locale de défense des droits de l’Homme, OVD-info, plus de 400 personnes ont été arrêtées alors qu’elles rendaient hommage au dissident.