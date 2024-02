Parlement : Hong Ihk-pyo fustige un décalage entre les mots et les actes de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a repris, hier, ses travaux en session extraordinaire. Comme le veut la tradition, le représentant de la majorité parlementaire est le premier à s’exprimer à la tribune de l’Hémicycle.C’est Hong Ihk-pyo qui a pris la parole aujourd’hui. Dans son allocution, le patron du groupe parlementaire du Minjoo, la principale force de l’opposition, s’en est pris à l’administration de Yoon Suk-yeol. Il lui a reproché de faire marche arrière en matière non seulement de démocratie, mais aussi d’économie, et ce en dépit de sa promesse emblématique de sa campagne : l’impartialité et le bon sens.Selon le chef des députés du mouvement de centre-gauche, malgré cela, il faut continuer de faire la politique de coopération entre les camps rivaux. Pour cela, l’élu a proposé de créer notamment un ordre économique impartial et respectueux de l’Homme.Pour y arriver, l’Etat doit, toujours selon lui, assumer notamment une plus grande responsabilité dans les offres de logements et de soins médicaux ainsi que dans l’éducation nationale. Sans oublier la garantie du salaire minimum et la réduction du temps de travail.Demain, c’est au tour de Yun Jae-ok, son homologue du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation de Yoon Suk-yeol, de prononcer un discours.