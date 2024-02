Météo : le temps morose se poursuit

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, il pleut ou il neige au pays du Matin clair. Pas un rayon de soleil n’est prévu, et ce, sur l’ensemble du territoire. Ce matin, Météo-Corée a annoncé de la pluie sur toute la côte sud, de Ulsan à Mokpo, et dans le Jeolla. Sur tout le reste du pays, c’est de la neige qui est prévue. Et il en sera de même pour cet après-midi.Côté températures, au réveil, il fait 2°C à Gangneung, la minimale, et 3°C à Séoul et Suwon. Les régions intérieures voient leur mercure s’approcher des 5°C et il fait entre 7 et 8°C sur toute la côte sud. L’île méridionale de Jeju, quant à elle, enregistre la maximale avec 13°C.Dans la deuxième partie de journée, peu de changements. Les températures n’évolueront que très peu. Il fera 4°C dans la capitale, à Chuncheon et à Suwon, 6°C à Daejeon et Daegu et entre 8 et 10°C entre Ulsan et Mokpo. Malgré la pluie, il fera 16°C à Jeju.