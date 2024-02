Hausse des admissions en médecine : l'action collective des médecins internes et résidents se poursuit

Photo : KBS News

L'action collective des médecins internes et résidents, entamée hier, se poursuit. Pour protester contre le plan gouvernemental d'augmentation des admissions dans les facultés de médecine, 6 415 médecins internes et résidents dans une centaine d'hôpitaux du pays ont donné leur lettre de démission jusqu'à lundi 23 heures. Ce chiffre représente 55 % de l'ensemble des médecins internes résidents des établissements concernés. 1 630 d'entre eux ont quitté leur lieu de travail.Face aux perturbations qui s'intensifient dans les services médicaux, le ministère de la Santé et du Bien-être a commencé à émettre un ordre de retour au travail après inspection sur place. Les docteurs qui défient cet ordre risquent de voir leur licence médicale annulée.Malgré les mesures sévères prises par les autorités publiques, le mouvement ne semble pas près de s'arrêter. L'Association coréenne des médecins internes et résidents (KIRA) a tenu, hier, une assemblée générale d’urgence de ses représentants afin de discuter des prochaines mesures. Le contenu de celle-ci n'est pourtant pas encore dévoilé.Par ailleurs, un débat télévisé a été diffusé en direct dans la nuit de mardi à mercredi sur la chaîne MBC. Les participants soutenant la position du gouvernement ont souligné la pénurie croissante de médecins dans les zones hors de la capitale et les branches essentielles telles que la pédiatrie, l'obstétrique et la médecine d'urgence. Les opposants ont avancé que le nombre de médecins dans le pays n'était pas insuffisant et que l'effort de rénovation du système médical visant à renforcer les disciplines médicales essentielles doit précéder toute tentative de relèvement du numerus clausus.