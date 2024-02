Guerre en Ukraine : hausse des exportations de véhicules d'occasion

Photo : YONHAP News

Les exportations de véhicules d’occasion sud-coréens ont atteint un nouveau record de 4,9 milliards de dollars en 2023. C’est un bond de 57,4 % sur un an. C’est ce qu’a fait savoir ce matin le ministère des PME et des Startups. Selon ce dernier, les automobiles sont passées du neuvième au deuxième rang dans le classement des produits les plus exportés par les PME du pays du Matin clair depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine.Le Kirghizistan a été le premier importateur de voitures « made in Korea » l’an dernier. Il a consacré 990 millions de dollars à ses achats. Il s'agit d'une hausse de 315 % en glissement annuel. Le Kazakhstan a acheté, quant à lui, pour une valeur de 360 millions de dollars de véhicules en provenance du pays du Matin clair.Cependant, certaines sociétés sont soupçonnées d’essayer d’exporter leurs produits vers la Russie, soumise à des sanctions internationales. Séoul a donc décidé de renforcer le contrôle sur les exportations. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie et le Service des douanes surveillent actuellement les détournements vers la Russie. Si un exportateur automobile vend ses produits, en sachant que leur destination finale sera les consommateurs russes, il fera l'objet d'une condamnation.