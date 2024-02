PPP : le chef du groupe parlementaire fait cinq promesses

Photo : YONHAP News

Le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a promis de mettre en œuvre cinq réformes politiques lors de la prochaine législature de l'Assemblée nationale. C’est dans un discours prononcé, ce matin, devant les groupes de négociation parlementaire, que Yoon Jae-ok s'est engagé à différents niveaux.Tout d’abord, le PPP veut réformer le système électoral du pays en cas de sa victoire lors des législatives d'avril. Dans ce cadre, Yoon a affirmé prévoir la suppression du système de représentation proportionnelle semi-mixte, en vigueur depuis les législatives de 2020. Selon lui, ce mode est considéré par l'opposition comme plus démocratique et plus innovant que le système de représentation proportionnelle parallèle. Mais, en réalité, il n'est qu'un « incubateur de la corruption politique ». Avant de promettre la mise en place d'un organe externe indépendant chargé de mener la réforme électoraleLe chef parlementaire du PPP a également déclaré que la Commission électorale nationale (NEC) serait dotée des pleins pouvoirs en matière de découpage des circonscriptions, afin de prévenir la confusion qui se produit à chaque scrutin législatif. Par ailleurs, il s'est engagé à mettre sur pied un organisme indépendant qui fixe les rémunérations des députés en se mettant à l'écoute des citoyens.Une autre réforme politique promise consiste à réviser la loi sur l'avancement du Parlement pour mieux respecter son esprit. D’après lui, ce texte a été utilisé de manière abusive par l'opposition tout au long de la législature en cours.Pour finir, Yoon Jae-ok a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des actes législatifs. Il a notamment rappelé que le nombre de projets de loi proposés par les élus avait considérablement augmenté mais que la proportion des textes mis au vote en séance plénière ne cessait de diminuer.