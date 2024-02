Indice des prix à la production : augmentation pour le deuxième mois d’affilée

Photo : YONHAP News

En janvier, l'indice des prix à la production en Corée du Sud a progressé pour le deuxième mois consécutif. Cette hausse a notamment été favorisée par l’augmentation des prix des produits agricoles.Selon les données publiées aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), l'indice s'est établi à 121,80 le mois dernier. C’est une hausse de 0,5 % par rapport au mois précédent.Ce sont les articles agricoles, d'élevage et de la pêche qui ont enregistré l’augmentation la plus importante avec 3,8 %. Plus en détail, les produits agricoles et de pêche ont vu leurs prix à la production croître respectivement de 8,3 et de 0,2 % en un mois, tandis que ceux d'élevage ont connu une baisse de 1,3 %. En particulier, les prix des mandarines ont grimpé de 48,8 %. Ceux des pommes ont augmenté de 7,5 %, marquant une hausse de 115,4 % en glissement annuel.Pour les biens industriels, l'indice a enregistré un accroissement de 0,1 % sous l'effet, notamment, de la hausse des prix du charbon et des produits pétroliers (0,5 %), ainsi que des produits informatiques, électroniques et optiques (0,9 %). Enfin, les services ont connu, quant à eux, une progression de 0,6 % par rapport au mois précédent.L’indice des prix de l'offre intérieure, qui couvre également les articles importés, a crû de 0,5 % en janvier par rapport à décembre 2023. Quant à l'indice des prix de la production totale, englobant les biens destinés à l'exportation, il a progressé de 1 % en glissement mensuel.