Mark Zuckerberg doit se rendre, ce mois-ci, en Corée du Sud pour rencontrer Yoon Suk-yeol. C’est ce que le Bureau présidentiel de Yongsan a fait savoir à l’agence de presse Yonhap. Selon lui, Meta a demandé au Chef de l’Etat de recevoir son PDG.La dernière visite de Zuckerberg au pays du Matin clair remonte à juin 2013. Pendant son séjour d’une nuit et deux jours, il avait rencontré la présidente de l’époque, Park Geun-hye, et Lee Jae-yong, qui était vice-président de Samsung Electronics.Alors que le reste du programme de son voyage n’a pas encore communiqué, le fondateur de Meta devrait rencontrer le patron du géant de l’électronique pour discuter de la coopération en matière de semi-conducteurs et d’intelligence artificielle (IA).