Visites d'Etat : Yoon Suk-yeol explique les raisons de leur report

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est entretenu hier, par téléphone, avec le président allemand et la Première ministre danoise, pour expliquer les raisons de l’ajournement de ses visites d’Etat. En effet, Yoon Suk-yeol voulait se concentrer sur les affaires nationales, dont la vie des citoyens. Frank-Walter Steinmeier a répondu qu’il comprenait bien la situation. Il a fait part de son souhait d’organiser à nouveau une visite d’Etat à un moment adéquat. Mette Frederiksen a déclaré, elle aussi, que le numéro un sud-coréen serait toujours le bienvenue.Le Bureau présidentiel de Yongsan a fait savoir que, malgré ce changement de calendrier, Séoul et Berlin avaient publié lundi un avis conjoint sur la cybersécurité pour répondre aux attaques nord-coréennes en ligne. Les projets visant à renforcer la coopération bilatérale, qui ont été abordés dans le cadre de la visite, se dérouleront comme prévu.Au cours de leur appel, Yoon et Frederiksen ont vérifié que les deux nations avaient coopéré étroitement en tant que partenaires stratégiques globaux et verts. Ils ont estimé qu’elles partageaient les mêmes visions et opinions sur l’orientation de leur développement en matière de développement écologique et de technologies scientifiques de pointe.