Washington salue tout contact diplomatique avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Washington reste prudent face au message de Kim Yo-jong sur une possibilité d’amélioration des relations Pyongyang-Tokyo.Sa porte-parole adjointe du département d’Etat a réitéré, lors d’un briefing, tenu mardi, que les Etats-Unis soutenaient tout contact diplomatique avec le régime de Kim Jong-un. Selon elle, ils contacteront, eux aussi, le royaume ermite, si ce dernier le souhaite. Sabrina Singh a ensuite fait savoir que Washington désire toujours que la région se stabilise. Avant d’ajouter que les dialogues qui permettraient d’atteindre cet objectif sont les bienvenus.Pour rappel, la sœur cadette de l’homme fort de Pyongyang avait évoqué, le 15 février, la possibilité que la Corée du Nord et le Japon se rapprochent un jour. Mais à condition que ce dernier ne remette plus en cause le droit légitime de la Corée du Nord à l’autodéfense et la question des enlèvements de Japonais, qui est, selon elle, déjà résolue.