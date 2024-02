L’UE sanctionne Pyongyang à propos de ses livraisons de missiles à Moscou

Photo : YONHAP News

A trois jours du deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine, l’Union européenne a décidé de lancer une nouvelle salve de sanctions contre la Russie. Or, ces mesures prévoient aussi d’ajouter à sa liste noire la Corée du Nord. En cause, celle-ci a fourni des missiles à son alliée russe. C’est une annonce faite par la Belgique, qui assure la présidence du Conseil de l’UE de janvier à juin.Le gouvernement de Bruxelles a précisé, sur les réseaux sociaux, que les ambassadeurs des pays membres de l’Union s’étaient mis d’accord hier sur ce nouvel ensemble de mesures punitives, le treizième du genre, contre Moscou. Les vingt-sept les approuveront officiellement, ce samedi.D'après l’un des projets de texte, consulté par l'AFP, c’est le ministre nord-coréen de la Défense qui sera placé sur la liste. Certaines entreprises du pays communiste le seront elles aussi, selon la télévision Euronews.Sachez que l’UE avait déjà sanctionné plusieurs hauts responsables du régime de Kim Jong-un pour leur implication dans les violations des droits de l’Homme et des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Mais jamais en rapport avec le conflit russo-ukrainien.