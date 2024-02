Météo : réveil sous un manteau blanc

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le Pays du Matin clair s’est réveillé sous une épaisse couche de poudreuse. Et les flocons devraient continuer de tomber sur une grande partie du territoire tout le reste de la journée. Plus précisément, des précipitations neigeuses sont attendues dans les régions intérieures, de Cheongju à Jeonju, de la pluie est prévue sur toute la côte sud et une alternance de soleil et de neige est attendue à Séoul et Suwon.Côté températures, au réveil il fait 0°C dans la capitale. Dans le reste du pays, il fait entre 0 et 2°C. Sur la côte sud cependant, de Ulsan à Mokpo, le mercure varie entre 4 et 6°C, pour atteindre 11°C sur l’île méridionale de Jeju.Cet après-midi, les températures seront toutes dans le positif. Il fera 1°C à Gangneung et entre 3 et 4°C dans toute la moitié nord. Il fera 6°C dans le Jeolla et le thermomètre montera jusqu’à 7°C à Busan et 13°C à Jeju.