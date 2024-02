Automobiles : record historique d’exportation pour un mois de janvier

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes d’automobiles ont battu un nouveau record en 2023. Cette année encore, elles conservent ce rythme de croissance.En chiffres, le mois dernier, la valeur de leurs expéditions s’est élevée à 6,2 milliards de dollars, en hausse de 25 % sur un an, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce. Il s’agit de son plus haut historique pour un mois de janvier.A noter que quelque 245 000 unités ont été vendues hors des frontières. Là aussi, c’est du jamais-vu depuis neuf ans. 62 000 d’entre elles sont des véhicules écologiques. Leurs exportations ont ainsi bondi de 12 % en glissement annuel.La production automobile poursuit elle aussi sa remontée pour totaliser 358 400 unités en janvier, en progression de 17 % sur un an. Le ministère explique cette embellie par la normalisation de l’approvisionnement en pièces détachées.