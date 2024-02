Cho Tae-yul échange avec ses homologues canadienne et indonésienne en marge de la réunion du G20

Photo : YONHAP News

A Rio de Janeiro, où se tient la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, Cho Tae-yul en profite pour rencontrer plusieurs de ses homologues.Aujourd’hui, le sud-Coréen avait rendez-vous aussi avec la Canadienne Mélanie Joly et l’Indonésienne Retno Marsudi. Au cours du tête-à-tête Cho-Joly, les deux pays se sont mis d’accord pour développer, de manière substantielle, leur partenariat stratégique global, auquel étaient parvenus en 2022 leurs dirigeants. Dans le même temps, ils ont convenu de tenir, à un moment opportun, la conférence de leurs hauts responsables de la diplomatie et de la défense.Leurs discussions ont aussi porté sur l’élargissement des échanges culturels et ceux de visites entre Séoul et Ottawa.Les deux ministres se sont également dits préoccupés par les rhétoriques très agressives et les provocations de Pyongyang. Avant de souligner que la coopération militaire nord-coréano-russe doit être immédiatement arrêtée, la qualifiant de grave menace pour la paix et la stabilité dans la péninsule comme dans le monde.Lors de l’échange avec la cheffe de la diplomatie indonésienne, il a largement été question des projets de coopération dite stratégique entre les deux nations. Il s’agit du développement conjoint des avions de combat et de la participation des entreprises sud-coréennes à l’établissement de l’écosystème des véhicules électriques dans le pays d’Asie du Sud-est.Leur conversation a aussi été consacrée à la coopération bilatérale en matière de commerce, d’investissements ou encore d’infrastructures.