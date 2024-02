Première réunion Séoul-Washington-Tokyo sur le contrôle des exportations vers la Russie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont organisé, aujourd’hui à Tokyo, leur premier « Dialogue trilatéral sur le contrôle des exportations » dans les secteurs du commerce et de l’industrie. Ce dispositif a été créé dans le cadre du sommet de leurs leaders, en août dernier à Camp David.Les représentants des trois partenaires, en l’occurrence de hauts responsables de leurs ministères concernés, ceux de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie, ont échangé sur les mesures à prendre pour le contrôle des exportations vers la Russie. Ils ont aussi décidé d’œuvrer ensemble pour instaurer les relations de coopération en la matière avec les nations de l’Asie du Sud-est et pour surveiller les ventes de nouvelles technologies.Le chef de la délégation de Séoul, Kang Gam-chan, a souligné la nécessité pour les trois pays de relancer leur collaboration afin de faire face, ensemble, au changement de l’environnement commercial mondial. Et d’ajouter qu’ils devront travailler main dans la main avec les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) pour lutter contre les exportations de certains biens à double usage.