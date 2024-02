Hausse des admissions en médecine : plus de 9 000 médecins internes et des résidents démissionnent

Photo : KBS News

Le nombre de médecins internes et résidents des principaux CHU du pays présentant leur démission continue de progresser. On en compte désormais 9 275, soit 459 personnes de plus qu’hier. Et un peu plus de 8 000 d’entre elles ont cessé de travailler, à ce stade.Ces chiffres ont étés communiqués, ce matin, par le second ministre de la Santé à l’issue de la nouvelle réunion du centre de gestion de crise, qui agit contre le mouvement protestataire. Ces jeunes docteurs réclament le retrait du projet gouvernemental d’augmenter de 2 000 le nombre de places dans les facultés de médecine à partir de l’année prochaine. Park Min-soo les a appelés à dialoguer avec le gouvernement.Ce n’est pas tout. 3 025 élèves en médecine de 22 universités parmi les 40 dans tout le territoire ont demandé la suspension de la scolarité.Côté dégâts. Jusqu’à hier, 57 nouvelles plaintes des malades ont été déposées. 44 parmi elles concernent le retard des interventions chirurgicales.