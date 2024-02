Yoon Suk-yeol promet le retour du nucléaire

Photo : YONHAP News

Le président de la République a participé, aujourd’hui, au nouveau débat avec ses concitoyens sur leur vie quotidienne. Cette quatorzième séance s’est déroulée à Changwon dans le sud-est du territoire, ville considérée comme pôle de l’industrie nucléaire du pays.Yoon Suk-yeol a alors promis son soutien total pour faire de 2024 la première année du redressement de la production nucléaire, au-delà de sa normalisation. Depuis sa prise de fonctions en mai 2022, il en a fait d’ailleurs un cheval de bataille de son mandat.Il s’est emparé de l’occasion pour s’en prendre une nouvelle fois à la sortie de la technologie atomique, promue par l’administration de son prédécesseur, Moon Jae-in, en la qualifiant d’imprudente. Le chef de l’Etat est allé jusqu’à dire que « la gestion idéologique et peu scientifique de l’action de l’Etat a laissé à l’abandon les technologies de centrales nucléaires et a mis en difficultés les entreprises et la vie des citoyens ».Dans la foulée, le président Yoon s’est engagé à ne pas compter les efforts en faveur de cette industrie. Il a précisé qu’à cet effet, son gouvernement mènerait des projets de l’ordre de 3 300 milliards de wons, soit 2,3 milliards d’euros, et accorderait à la fois une aide financière spéciale de 1 000 milliards de wons.Le dirigeant a également annoncé un investissement de plus de 4 000 milliards de wons dans la recherche et développement (R&D) en énergie nucléaire, et ce sur les cinq prochaines années.