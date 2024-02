Un ménage séoulien détient un patrimoine de 950 millions de wons en moyenne

Photo : YONHAP News

950 millions de wons. C’est la valeur moyenne du patrimoine d’un ménage séoulien. C’est en tout cas ce que dit une analyse du Big Data de la municipalité sur les logements, la façon de dépenser l’argent ou encore d’en mettre de côté, d’un peu plus de 3,8 millions de foyers de la capitale.Pour cela, un échantillon de quelque 740 000 citoyens de plus de 18 ans a été étudié. Résultat : en moyenne, un foyer détient plus exactement 953 millions de wons, l’équivalent de 660 000 euros. Il gagne 73 millions par an et le montant de ses emprunts s’élève à 92 millions.Ce qui est inquiétant, c’est que le ratio dette/revenu (DTI) dépasse la barre des 300 % chez 23 % des ménages endettés d’une seule personne et chez 13 % de ceux comptant plusieurs membres.En ce qui concerne leurs habitudes de consommation, les foyers constitués d’un seul jeune individu restent attachés à l’e-commerce et aux repas au restaurant, au point que ceux-ci représentent plus de la moitié de leurs dépenses. En revanche, les ménages d’un seul senior consacrent la moitié de leur budget aux achats dans de petites surfaces ainsi qu’aux soins médicaux.