Météo : nuages et précipitations sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

Ce vendredi, le ciel sera généralement nuageux et de la pluie ou de la neige tomberont dans diverses régions du pays. Il en sera d’ailleurs de même durant le week-end, où des éclaircies restent cependant à espérer.Dans le détail, aujourd’hui, de la pluie ou de la neige occasionnelles tomberont sur l'île de Jeju. Les prévisions de Météo-Corée annoncent la même dans le Gangwon, dans les provinces de Chungcheong, de Jeolla et la région montagneuse du nord de la province de Gyeonggi.Côté températures, sur le chemin du travail, il fait -3°C à Suwon et -2°C à Séoul. Il fait entre 0 et -1°C dans les régions intérieures et 3°C sur la côte sud de la péninsule. La région insulaire de Jeju enregistre la maximale avec 8°C. Les températures seront similaires samedi et dimanche matin.Cet après-midi, il fera entre 6 et 8°C sur la totalité du territoire, la capitale enregistrant un mercure de 7°C, Busan du 8°C et l’île méridionale de Jeju la maximale avec 10°C. Peu de changement ce week-end concernant ces températures de seconde moitié de journée.