Séoul-Washington-Tokyo : les ministres des Affaires étrangères se retrouvent à Rio

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont retrouvés, jeudi après-midi, à trois, à Rio de Janeiro en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient au Brésil.Il s’agit de la première réunion des chefs de la diplomatie des trois nations depuis novembre dernier à San Francisco. C’est aussi la première fois que Cho Tae-yul s’entretient avec ses homologues américain et japonaise puisqu’il a pris ses fonctions en janvier.Au menu de leurs discussions : les mesures conjointes à prendre face à la menace de la Corée du Nord ainsi qu’au renforcement de la coopération Pyongyang-Moscou.Tout en rappelant que l’année 2024 marque le trentième anniversaire du sommet Séoul-Washington-Tokyo, Cho a espéré que sa rencontre avec Blinken et Kamikawa serve de « pierre milliaire à l’itinéraire à trois ».