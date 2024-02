Joggye : le vénérable Jinwoo appelle les jeunes médecins à revenir au travail

Photo : KBS News

« La vie humaine est la valeur la plus importante ». C’est ce qu’a déclaré, jeudi, le vénérable Jinwoo. Alors que le mouvement collectif des médecins internes et résidents se poursuit pour protester contre le projet gouvernemental d’augmenter le nombre de places dans les facultés de médecine, le chef de l’ordre Joggye a réagi.Selon le religieux bouddhiste, suite aux démissions massives des internes et résidents, il n’y a pas de médecin pour soigner les malades dans les établissements médicaux. Une vacuité sans précédent, d’après lui. Tout en rappelant que rien n’est plus précieux que la vie humaine, il a appelé les jeunes docteurs à revenir au plus vite et à sauver des vies. En même temps, le grand moine a demandé au gouvernement d’écouter la voix des blouses blanches et d’établir une politique pour tous.