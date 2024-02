G7 : les dirigeants vont adopter une déclaration condamnant la fourniture d’armes de Pyongyang à Moscou

Photo : YONHAP News

Les dirigeants du G7 tiendront une réunion virtuelle, ce samedi, pour marquer les deux ans du début de la guerre en Ukraine. Il est prévu qu'ils y adopteront une déclaration commune.Bloomberg a annoncé, jeudi, que l’avant-projet inclura la condamnation de Pyongyang pour avoir fourni des missiles balistiques à Moscou. Ce texte appellera également l’Iran à cesser son soutien militaire à la Russie avant d’exprimer des inquiétudes concernant les munitions militaires transitant par la Chine.Depuis la visite de Kim Jong-un en Russie en septembre dernier et sa rencontre avec Vladimir Poutine, les deux alliés sont soupçonnées de commercer des armes. Le Service de sécurité ukrainien (SBU) a déclaré, hier, que Moscou avait utilisé une vingtaine de missiles balistiques nord-coréens de type « Hwasong-11 » dans ses attaques contre Kyïv.Dans ce contexte, l'Union européenne (UE) prévoit d'annoncer demain les treizièmes sanctions contre la Russie et la Corée du Nord. Cette dernière sera d’ailleurs l’une des cibles principales de cette initiative. C’est la première fois que Bruxelles impose des sanctions au pays communiste dans le cadre de la guerre en Ukraine.La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui assume la présidence du G7 cette année, prévoit de discuter principalement des moyens de soutenir Kyïv lors de cette réunion virtuelle. De plus, les dirigeants du G7 s’engageront à élargir leur soutien militaire et leur fourniture d'armes aux Ukrainiens lors d’un appel téléphonique avec le président Volodymyr Zelensky. De plus, ils appelleront le Kremlin à retirer complètement et sans condition ses forces militaires du pays envahi. Ils se jureront également de ne jamais reconnaître les résultats des élections actuelles ou futures tenues dans les territoires occupés par la Russie.