Ukraine : la Russie aurait tiré une vingtaine de missiles balistiques nord-coréens

Photo : YONHAP News

L’Ukraine a fait savoir jeudi, que la Russie aurait utilisé une vingtaine de missiles balistiques nord-coréens de type Hwaseong-11 pour l’attaquer.Le Service de sécurité de l'Ukraine (SBU) a annoncé, hier, via un message sur Telegram, des photos des débris comme preuves de l’utilisation de ces projectiles. Le Hwaseong-11 est un missile balistique sol-sol à combustible solide de courte portée, développé par Pyongyang.Le SBU a expliqué que ces attaques ont causé la mort d'au moins 24 civils et blessé plus de 100 personnes. Selon lui, ces armes ont frappé la région de Zaporizhzhia dans le sud-est de l'Ukraine le 30 décembre 2023, puis, le mois dernier, un immeuble d'appartements à Kiev. De plus, ces missiles ont également été tirés sur les régions de Donetsk et de Kharkiv, causant de nombreuses victimes.Les autorités ont souligné que de tels actes correspondaient à la définition d’ « infraction » du code pénal ukrainien, tels que le soutien aux agresseurs en temps de combat et les violations des lois de guerre. Selon elles, ils font ainsi l'objet d'une documentation et des mesures globales sont en cours pour en identifier tous les éléments relatifs. Elles ont également signalé l'existence de voies logistiques établies pour fournir des armes du royaume ermite vers la Russie.