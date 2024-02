Cho Tae-yul : le G20 doit jouer un rôle majeur dans la réponse aux défis nord-coréens

Photo : KBS News

Cho Tae-yul a assisté à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, tenue les 21 et 22 février à Rio de Janeiro au Brésil.A cette occasion, le chef de la diplomatie sud-coréenne a appelé au G20 qu’il devait jouer un rôle majeur dans la réaction ferme et unie aux actions illégales de la Corée du Nord. Il a cité comme exemple son développement et ses provocations nucléaires et balistiques, la coopération militaire Pyongyang-Moscou, ainsi que ses violations répétées des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. En particulier, il a souligné que le pays communiste développait des armes nucléaires et des missiles, tout en sacrifiant les droits de l'homme de ses citoyens.Le sud-Coréen a également mis en avant la nécessité pour le G20 de renforcer la coopération internationale sur les questions mondiales telles que le changement climatique, la transition numérique et le développement durable. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, il a mentionné les efforts de Séoul pour promouvoir la paix et la reconstruction du pays dans le cadre de l’« Initiative de solidarité pour la paix en Ukraine », publiée en juillet 2023.Pendant son séjour, le ministre sud-coréen a eu des réunions bilatérales avec des représentants de plusieurs pays comme le Canada, l’Indonésie et le Japon, entre autres, pour discuter du renforcement de la coopération. De plus, il a participé à la « conférence sur la réponse à la crise en Haïti », co-organisée par les Etats-Unis, le Brésil et l'Onu. Et ce pour soutenir la restauration sécuritaire de ce pays.Après avoir terminé son programme au G20, Cho s’envolera pour les USA où il rencontrera le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, le 28 février.