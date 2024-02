Hausse des admissions en médecine : le Premier ministre exhorte les jeunes médecins à revenir vers les patients

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a déclaré que l’action collective des médecins internes et résidents était une méthode dangereuse, risquant d’anéantir les rêves des jeunes docteurs. Ainsi, il les a appelés à revenir vers la population et les patients avant qu'il ne soit trop tard. Han Duck-soo a tenu ce propos, ce matin, lors d’une réunion gouvernementale tenue pour répondre à la protestation du milieu médical contre l’augmentation des admissions dans les facultés de médecine.Selon Han, l’exécutif doublera les honoraires médicaux pour les soins des patients en état grave ou d’urgence pour faciliter l’embauche du personnel temporaire. Egalement, des médecins publics et militaires seront envoyés dans les grands hôpitaux où les traitements essentiels sont retardés.A 8 heures ce matin, le gouvernement a élevé le niveau de la crise médicale et sanitaire à « grave », le plus élevé. Il a également porté à son maximum le niveau opérationnel des institutions de santé publique et a élargi la téléconsultation.D’après le ministère de la Santé, 8 897 médecins internes et résidents ont démissionné dans 94 centres médicaux, soit 78,5 % de l’ensemble des effectifs. Dans 11 universités, les étudiants en médecine ont refusé de suivre leurs cours.A en croire Park Min-soo, le deuxième vice-ministre de la Santé et du Bien-être social, les autorités publiques recevront les demandes des facultés en médecine pour recruter plus d’étudiants jusqu’à la grande rentrée scolaire de mars, et déterminera l’ampleur de la hausse de places, compte tenu des compétences de chaque université et de l’accès aux soins dans les régions, entre autres.